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Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал усиление вратарской позиции. 17 декабря бело-голубые объявили о переходе голкипера «Лады» Владислава Подъяпольского.
— Почему приняли решение пойти на покупку вратаря?
— Хочется стабильности. Это основная позиция команды. Оба вратаря у нас нормальные и Хантер и Максим. Чтобы выиграть Кубок вратарь должен выигрывать матчи в одиночку. Он должен быть победителем.
В текущем сезоне 28-летний Подьяпольский провел 28 матчей за «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.
(Федор Носов)