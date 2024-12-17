Кудашов — об усилении вратарской позиции: «Нам хочется стабильности»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал усиление вратарской позиции. 17 декабря бело-голубые объявили о переходе голкипера «Лады» Владислава Подъяпольского.

— Почему приняли решение пойти на покупку вратаря?

— Хочется стабильности. Это основная позиция команды. Оба вратаря у нас нормальные и Хантер и Максим. Чтобы выиграть Кубок вратарь должен выигрывать матчи в одиночку. Он должен быть победителем.

В текущем сезоне 28-летний Подьяпольский провел 28 матчей за «Ладу» в FONBET чемпионате КХЛ. Его обменяли в тольяттинский клуб из СКА в августе 2023 года.

(Федор Носов)