Кудашов — об увеличении грубости в КХЛ: «Не вижу такого. Наоборот, никого нельзя толкнуть»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов ответил на вопрос, считает ли он, что в КХЛ стали играть грубее.

— Огромная дискуссия развернулась по травме Ильенко. Что думаете в целом по этому поводу? Видите ли в этом проблему?

— Хоккей всегда был жестким видом спорта, иногда грубым. Всегда наносились травмы. Есть органы, которые следят за этим. Хоккей — жесткая игра. Артем Ильенко тоже жесткий парень, поэтому совершенно нормально. Я не вникал в подробности. Вбрасывание, все хотят выиграть и забрать шайбу. Тонкости надо у них спрашивать.

— Вы не видите такой тенденции, что лига грубее становится?

— Нет, не вижу такого. Наоборот, никого нельзя толкнуть. Силовых приемов минимальное количество. Все у борта стоят неготовые.

(Федор Носов)