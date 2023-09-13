Кудашов о победе «Динамо» над ЦСКА: «Получился нервный матч, но игроки выполнили то, о чем мы договорились»

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу над ЦСКА (4:1) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Нервная, тяжелая игра получилась, эмоциональная. Но, в принципе, то, о чем договаривались с игроками, выполнили. Старались играть плотно, быстро и агрессивно, это принесло результат. Было ли интересно посмотреть на наше большинство на фоне ЦСКА? Всегда есть команды, на которые ты смотришь. Этих игроков мы знаем — те, кто Олимпиаду выигрывал, на чемпионатах мира выступал, поэтому удивительного ничего нет. Было бы удивительно, если бы у них не получалось, тогда были бы проблемы. Они — мастера, и умеют это делать, но в то же время такая проверка была важна.

Хорошо, когда в команде есть игроки, которые обладают разными компонентами, сильными сторонами. Можно смотреть, что нужно, и туда подставлять игрока. Перед «пять на три» взяли тайм-аут, потому что те, кто должен был играть, уже достаточно длинный отрезок провели на льду, им надо было отдохнуть. Не раскусят ли к зиме соперники наше большинство? Так мы каждую игру друг друга смотрим, что-то меняем. Есть разные варианты, я больше боюсь, что все об этом говорят — это хорошим никогда не заканчивается. А так — естественно, будут те, кто сможет перекрыть, и мы будем выпускать другие сочетания игроков», — приводит официальный сайт КХЛ слова Кудашова.

«Динамо» одержало третью победу подряд и четвертую в сезоне-2023/24. Бело-голубые занимают второе место в таблице Западной конференции с 8 очками в 6 матчах.