Тренер «Нефтехимика» Леонтьев — о поражении «Ак Барсу»: «Игра была равной до удалений. На мой взгляд спорных»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал поражение команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Ак Барсом» (1:6).

«Игра была равная ровно до того момента как пошли удаления. На мой взгляд спорные удаления, — сказал Леонтьев. — А по игре, по самоотдаче, самоотверженности, характеру вопросов у меня нет. Играли здорово, мне игра понравилась. Но игра в неравных составах в плей-офф решает многое. Не все, но очень многое. В этот раз «Ак Барс» играл в большинстве чаще, у него было преимущество в этом плане, у нас такого преимущества не было.

Подловились на сменах, пошел навал. Четвертая и пятая шайба точно была ненужная, могли четче сыграть, помочь своему вратарю. Век живи, век учись. Мы играем как можем, но есть высокий уровень мастерства команды соперника. Что-то получается, что-то нет. Смотрим, разбираем, стараемся закрыть. Не всегда получается».

После этой встречи счет в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Следующий матч пройдет 11 марта в Нижнекамске.