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5 апреля, 22:24

Заварухин о поражении «Автомобилиста» от «Ак Барса»: «Соперник был свежее, мы не успевали за ним»

Алина Савинова
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Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин объяснил поражение от «Ак Барса» (1:5) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

«Опять, наверное, начало матча такое... Повторение той игры, когда проиграли здесь. Быстро пропустили голы, соперник где-то был свежее, создавал моменты. Мы не успевали за соперником. Наверное, только в третьем периоде были шансы. Очень хорошо восстановился «Ак Барс», видно, что это мастеровитая, хорошая команда. И сегодня они были мобильнее», — приводит пресс-служба клуба из Екатеринбурга слова тренера.

Заварухин добавил, что со стороны его команды был тягучий хоккей, поэтому «Автомобилисту» стоит возвращаться к той игре, которую он показал в предыдущих победных матчах.

Счет в серии стал 3-3. Решающий матч команды проведут в понедельник, 7 апреля, в Екатеринбурге.

Источник: https://www.hc-avto.ru/news/9430/
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ХК Автомобилист
ХК Ак Барс
Николай Заварухин
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