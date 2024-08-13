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Сегодня, 07:59

Тренер Новиков считает судейство в КХЛ более справедливым, чем в НХЛ

Руслан Минаев
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Заслуженный тренер России Юрий Новиков сравнил работу судей в КХЛ и НХЛ.

Специалист считает, что арбитры в КХЛ являются более справедливыми.

«Могу сказать, что наши судьи работают лучше и справедливее. В НХЛ пропускается часть удалений, которые у нас постоянно судятся. Там судьи только в крайних ситуациях дают удаления. Они дают возможность немножко нарушать правила. Наше же судейство я бы однозначно оценил на четверку. Да, есть матчи, в которых есть ошибки. Но существует зеленая карта подачи протеста», — цитирует Новикова «РБ Спорт».

Ранее Новиков поделился мнением о штрафе за критику судей в КХЛ.

Источник: РБ Спорт
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Юрий Новиков
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Новиков считает, что тренеры команд имеют право высказываться о работе судей