Тренер Новиков считает судейство в КХЛ более справедливым, чем в НХЛ

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Заслуженный тренер России Юрий Новиков сравнил работу судей в КХЛ и НХЛ.
Специалист считает, что арбитры в КХЛ являются более справедливыми.
«Могу сказать, что наши судьи работают лучше и справедливее. В НХЛ пропускается часть удалений, которые у нас постоянно судятся. Там судьи только в крайних ситуациях дают удаления. Они дают возможность немножко нарушать правила. Наше же судейство я бы однозначно оценил на четверку. Да, есть матчи, в которых есть ошибки. Но существует зеленая карта подачи протеста», — цитирует Новикова «РБ Спорт».
Ранее Новиков поделился мнением о штрафе за критику судей в КХЛ.