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Сегодня, 11:18

Тренер «Омских Ястребов» Черночуб: «Михалев с детства не боится брать на себя инициативу»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Омских Ястребов» Виталий Черночуб в интервью «СЭ» прокомментировал игру нападающего «Сибири» Владимира Михалева, которого тренировал в детском возрасте.

— Я бы не сказал, что Вова — совсем мой воспитанник. Он занимался у меня. Приятно, когда ребята, которых ты тренировал, выходят на такой уровень. Болею за них, переживаю, как и за всех.

— Попросите, чтобы Владимир не забивал «Авангарду»?

— Его, кстати, подняли в команду КХЛ после того, как он нам забил три гола в двух матчах. Они, наверное, послужили подъему в главную команду.

— Каким Михалев был в детстве? Уже можно было проследить качества характера, которые он использует сейчас: смелость при обыгрыше «один в один», уверенность в себе?

— В своей тренерской работе всегда ценил, ценю и говорю, чтобы хоккеисты обыгрывали «один в один». Он обладает таким качеством с детства: не боится брать на себя инициативу в любом моменте. Он показал в матчах КХЛ, что он умеет обыгрывать «один в один». И у него получается. Талантливый парень! Главное, чтобы он правильно это оценил. Надо понимать, что два-три удачных матча ничего не значат. Надо продолжать работать, доказывать каждый день в тренировочном процессе. Это всего лишь аванс.

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Хоккей
КХЛ
ХК Сибирь
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