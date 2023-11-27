Виктор Козлов: «Вратарь — это полкоманды, даже больше»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру вратаря команды Александра Самонова.

— Надежный вратарь — это всегда хорошее усиление для любой команды. То, что Самонов — вратарь хорошего уровня, показывало, что он играл за сборную и был на лидирующих ролях в СКА. И даже то, что «Северсталь» попросила у нас хорошего игрока за него. Мы посчитали, что это равноценный обмен. Вратарь — это полкоманды, даже больше.

Самонов на данный момент лучший вратарь сезона КХЛ по проценту отраженных бросков (94,3). Также на его счету 16 побед в 27 встречах и четыре матча на ноль.