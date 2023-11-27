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Сегодня, 08:40

Виктор Козлов: «Салават» всегда выходит играть против «Ак Барса» по-особенному»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Стычка игроков в матче &amp;quot;Ак Барса&amp;quot; и &amp;quot;Салавата Юлаева&amp;quot;.
Фото ХК &quot;Салават Юлаев&quot;
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» поделился мнением о характере матчей против «Ак Барса».

— После матча в Казани у вас 3 победы в четырех «Зеленых дерби» в этом сезоне. Насколько это для вас лично важно? Успели ли вы прочувствовать эту атмосферу?

— Я все прочувствовал, когда еще играл. Я знаю, что это важно для наших болельщиков, для Республики и Уфы. Поэтому команда всегда выходит играть по-особенному против «Ак Барса».

— Вам приходится как-то дополнительно настраивать ребят на эти матчи?

— Это уже в подсознании сидит у ребят, которые играют за «Салават Юлаев». Они понимают по ажиотажу перед игрой с «Ак Барсом». Видят, что происходит в городе, как болельщики готовятся к этой игре. Это передаётся команде тоже.

 
Виктор Козлов. Реально ли привезти Кубок Гагарина в Уфу? Большое интервью главного тренера «Салавата Юлаева»

 

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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