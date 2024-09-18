Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:14

Тренер «Салавата» Козлов сообщил, что Кузьмин получил серьезное повреждение в матче против «Авангарда»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии здоровья нападающего Глеба Кузьмина.

В матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился головой о борт, его унесли на носилках.

«Матч омрачила травма Глеба Кузьмина. Нам сейчас сообщили, у него все серьезно. Очень большая потеря! Дай бог, чтобы все обошлось, Глебу — здоровья!» — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.

Форвард &laquo;Салавата&raquo; Глеб Кузьмин ударился головой в&nbsp;борт. Ужас в Уфе. Игрок «Салавата» ударился головой в борт, его увезли на носилках

27-летний Кузьмин в текущем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 5 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Стартует общий этап Лиги чемпионов в новом формате турнира
Украинка Ястремская потренировалась с российским теннисистом
Пожар начался в Торопце Тверской области после падения обломков БПЛА
Армейцы вскрыли динамовцев их же оружием, нападающего «Салавата» унесли со льда на носилках. Что произошло в КХЛ 17 сентября
Дипломат рассказал о ссоре Зеленского с главой МИД Польши Сикорским
Москвич за два дня перевел мошенникам почти 17 млн рублей
Сегодня
Вчера
Неделя