Тренер «Салавата» Козлов сообщил, что Кузьмин получил серьезное повреждение в матче против «Авангарда»

Сегодня, 04:14
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о состоянии здоровья нападающего Глеба Кузьмина.
В матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Авангардом» (4:2) Кузьмин ударился головой о борт, его унесли на носилках.
«Матч омрачила травма Глеба Кузьмина. Нам сейчас сообщили, у него все серьезно. Очень большая потеря! Дай бог, чтобы все обошлось, Глебу — здоровья!» — приводит слова Козлова пресс-служба КХЛ.
27-летний Кузьмин в текущем сезоне сыграл за «Салават Юлаев» 5 матчей, в которых набрал 2 (1+1) очка.