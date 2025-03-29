Козлов о разгромах «Сибири»: «Две крупные победы? Это ни о чем не говорит»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сибирью» (8:2) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Интересный матч. Пропустив быстрые шайбы, ребята продолжали играть в том же ключе, как мы планировали. Большинство реализовали. Соперник вызывал своими действиями подраться, Ремпал постоял за себя, ребята не поддавались на провокации. Если вы будете спрашивать, как я к этому отношусь — это хоккей, никто не хочет проигрывать.

На что сделать акцент после двух крупных побед? Это ни о чем не говорит. Мы едем в Новосибирск, где все будет по-другому. Они будут играть дома, их болельщики будут гнать вперед. Ребята понимают, что нас там ждет», — цитирует Козлова пресс-служба уфимцев.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0 в пользу «Салавата Юлаева». Следующий матч команды проведут 31 марта в Новосибирске.