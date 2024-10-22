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22 октября, 23:10

Козлов: «Хоккеисты «Салавата Юлаева» нашли характер и силу воли в матче с «Сочи»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Сочи» (3:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Хорошо, что сегодня мы взяли два очка, иначе, после разлуки с вами, журналистами, были бы каверзные вопросы (смеется). Если серьезно, то непростой матч для нас получился. Не буду скрывать, чувствовалась нервозность, скованность и напряженность. Ребята нашли характер и силу воли, взяли эти важные для нас два очка, тем более, в той ситуации, в которой мы сейчас оказались. Огромное спасибо нашим болельщикам за поддержку!» — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Салават Юлаев» набрал 18 очков и занимает 8-е место в таблице Восточной конференции. «Сочи» с 16 очками — на 10-й строчке таблицы «Запада».

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Сочи

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