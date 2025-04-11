Козлов: «Салават Юлаев» показал хорошее движение. Хотя были опасения, так как «Спартак» больше отдыхал»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Спартаком» (4:1) в первом матче второго раунда Кубка Гагарина.

«После седьмого матча с «Сибирью» были опасения, как мы будем выглядеть физически, все-таки «Спартак» больше отдыхал, подготовился. Хочу сказать, что ребята сегодня молодцы, хорошее движение было, делали очень хорошие передачи, играли надежно в обороне. Александр Самонов молодец! Однозначно против легионеров играют по-другому, по-особенному. У них были возможности: Уилсон выходил в ноль, Ливо обыгрывал, Ремпал отдавал передачи», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» повел в серии до четырех побед — 1-0. Второй матч состоится в Уфе 13 апреля.