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13 апреля, 23:23

Козлов — после поражения «Салавата» от «Спартака»: «Неприятно так проигрывать, но нужно через это пройти»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги второго матча против «Спартака» (4:5 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Конечно, есть разочарование, неприятно так проигрывать, но нам нужно через это пройти. Против «Спартака» опасно закрываться, поэтому мы будем продолжать действовать в нашем ключе. У Панина повреждение. Сейчас его обследуют, посмотрим», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» впервые в серии обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет (1-1). Следующий матч пройдет в Москве во вторник, 15 апреля.

Источник: КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Спартак (Москва)
Виктор Козлов
Кубок Гагарина
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