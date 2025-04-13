Козлов — после поражения «Салавата» от «Спартака»: «Неприятно так проигрывать, но нужно через это пройти»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги второго матча против «Спартака» (4:5 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Конечно, есть разочарование, неприятно так проигрывать, но нам нужно через это пройти. Против «Спартака» опасно закрываться, поэтому мы будем продолжать действовать в нашем ключе. У Панина повреждение. Сейчас его обследуют, посмотрим», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» впервые в серии обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет (1-1). Следующий матч пройдет в Москве во вторник, 15 апреля.