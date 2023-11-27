Виктор Козлов — о новичке «Салавата Юлаева» Ливо: «У него тяжело забрать шайбу»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру канадского форварда команды Джоша Ливо.

— Ливо хорошо начал, почти сразу получил потом травму. Видно, что ему не совсем просто. Его уровень оправдал ваши ожидания?

— Да. Это игрок хорошего уровня. Опять же, он играет в шайбу, он не отбрасывается от нее. Он придерживает где-то дополнительно полсекунды, чтобы отдать лучшую передачу или дождаться какой-то лучшей ситуации. Потом может либо отдать, либо бросить, либо обыграть. Как я вижу, у него тяжело забрать шайбу. Хорошо ее контролирует.

— Вы не разбиваете его связку с Хмелевским. Третий игрок зачастую меняется в этом звене. Пару Хмелевский — Ливо планируете дальше так использовать?

— Мы будем смотреть по ситуации. Пока они выглядят неплохо. Но у нас Пименов травмированный. Мы хотим сделать так, чтобы у нас было четыре хороших звена, которые наработают на победу и смогут принести пользу команде. Сейчас Саша с Ливо хорошо смотрятся. Когда Алалыкин и Пименов вернутся, то будем смотреть по ситуации.