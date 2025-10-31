Видео
31 октября, 21:50

Тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал, сможет ли Ремпал сыграть с «Локомотивом»

Анастасия Пилипенко

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал, примет ли участие в матче FONBET чемпионата КХЛ с «Локомотивом» нападающий Шелдон Ремпал. Игра пройдет 2 ноября.

Уфимский клуб подписал контракт с канадским форвардом 27 октября сроком до конца сезона.

«Все зависит от того, как быстро будут сделаны документы», — цитирует Козлова официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне за «Салават Юлаев» 30-летний нападающий набрал 61 (31+30) очко в 68 матчах регулярного чемпионата и 21 (8+13) очко в 19 играх плей-офф.

