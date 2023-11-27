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Сегодня, 08:10

Виктор Козлов: «Аймурзин заиграл бы у нас в этом сезоне»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Данил Аймурзин.
Фото ХК «Северсталь»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов в интервью «СЭ» прокомментировал игру обменянного из уфимского клуба в «Северсталь» нападающего Данила Аймурзина.

— Следите за тем, как Аймурзин выглядит?

— Данил хорошо играет, попал на Матч Звезд. В принципе я знал, что это хороший игрок.

— Что ему не хватало в прошлом сезоне, чтобы у вас заиграть?

— Он бы заиграл у нас в этом сезоне. Но нам нужен был вратарь.

— Были ли у вас другие варианты обмена Самонова?

— Не знаю. Насколько я слышал, они сразу просили Аймурзина.

18 мая 2023 года «Северсталь» обменяла голкипера Александра Самонова в «Салават Юлаев» на форварда Данилу Аймурзина. В этом сезоне 21-летний хоккеист набрал 28 (9+19) очков в 35 встречах.

Виктор Козлов. Реально ли привезти Кубок Гагарина в Уфу? Большое интервью главного тренера «Салавата Юлаева»

Хоккей
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь
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