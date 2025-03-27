Козлов после разгрома «Сибири»: «Послезавтра «Салават Юлаев» ждет новый бой»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал крупную победу над «Сибирью» (7:0) в первом матче первого раунда Кубка Гагарина.

«Хорошо, что реализовали свои моменты, которые у нас были. В то же самое время мы позволили сопернику создать качественные моменты до того, как забили второй гол. Считаю этот гол ключевым. И когда Самонов поймал выход «один в ноль» — это тоже было ключевое. Счет уже остается [в истории], послезавтра у нас новый бой, так что готовимся. Как я работал над психологией команды перед стартом серии? Мы работали над этим весь год. Фокусировались на наших действиях на льду и просили ребят сфокусироваться на следующем своём отрезке», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимцев. Вторая игра пройдет 29 марта.