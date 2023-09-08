Тренер сборной Китая рассказал, могут ли российские хоккеисты получить китайское гражданство

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» и сборной Китая Виктор Игнатьев ответил на вопрос о том, могут ли российские хоккеисты получить китайское гражданство.

«Сейчас политика такова, что россияне не могут получить китайское спортивное гражданство, если у них нет китайских корней. Появился, например, брат Тайлера Вонга Остин Вонг — видно, что у него китайские корни. Такие ребята играли в колледже, их нашли, и они могут получить китайский паспорт», — приводит слова Игнатьева ТАСС.

Сборная Китая в феврале сыграет в квалификации к Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо.