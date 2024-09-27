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Сегодня, 22:36

Тренер «Северстали» Козырев назвал переломный момент в матче со СКА

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал поражение от СКА (5:8) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы сегодня начали неплохо. Были неплохие комбинации, забили голы, но потом, увы, позволили сопернику слишком много, дали возможность бросать, поэтому и проиграли. Хотя рисунок игры у нас был, и моменты создавали, но в реализации моментов сейчас большая разница между СКА и «Северсталью».

Переломный момент матча против СКА? Когда мы пропустили третью шайбу. Этот гол стал ключевым. В дальнейшем мы создавали моменты, но не могли их реализовать. И шла контратака соперника», — сказал тренер.

«Северсталь» потерпела третье поражение подряд — 10 очков и 6-я строчка таблицы «Запада».

КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Андрей Козырев

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