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27 марта, 22:10

Епанчинцев: «Сибирь» попыталась выиграть третий период, но соперник почувствовал запах крови»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев прокомментировал поражение от «Салавата Юлаев» (0:7) в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ.

«Все, наверное, прекрасно видели, что во втором периоде мы дали глоток воздуха сопернику. Столько наудалялись. За последние игры не было столько удалений: «три на пять», «четыре на пять». С таким большинством у соперника не имеем права столько удаляться! Все удаления, которые были с нашей стороны — они все по делу. Я думаю, что полтора периода при игре «пять на пять» при счете 0:1 у нас была возможность вернуться в игру, зацепиться за голик, но, повторюсь, из-за удалений проиграли игру после второго периода. Попытались выиграть третий период, перенести это на следующий матч, но соперник не позволил, почувствовал запах крови и довел матч до крупной победы, но это всего лишь одна игра», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу уфимцев. Вторая игра пройдет 29 марта.

ХК Салават Юлаев
ХК Сибирь
Вадим Епанчинцев
Кубок Гагарина
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