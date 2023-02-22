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Сегодня, 10:00

Тренер «Сибири» рассказал, почему, будучи хоккеистом, не заиграл в Северной Америке

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Ассистент главного тренера «Сибири» Евгений Шалдыбин рассказал, почему не сложилась его карьера в «Бостоне».

— И все-таки что у вас не получилось в Северной Америке?

— Я не любитель сваливать на кого-то. Пытаюсь копаться прежде всего в себе. Мне кажется, все дело в моей физиогномике. Я просто не показываю свои эмоции. В «Бостоне», видимо, хотели, чтобы я из своего первого гола в НХЛ устроил какое-то шоу. Сейчас понимаю, как это работает. Тогда же этого понимания не хватало.

Не знаю, с чем это связано. Возможно, какая-то детская психологическая травма. Наверное, это та самая черта, которая придавливает меня по ходу моей карьеры. Но мне хочется с этим как-то бороться. И сейчас я стараюсь работать над этим.

Евгений Шалдыбин. «В Америке после тренировки местные ехали в стрип-клуб на обед». Мощные истории от тренера «Сибири»

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