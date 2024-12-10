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Сегодня, 10:37

Тренер Сидоренко считает, что иностранцы минского «Динамо» должны играть стабильнее

Руслан Минаев
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Бывший тренер «Спартака», «Трактора» и сборной Беларуси Андрей Сидоренко прокомментировал игру минского «Динамо» в этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ.

«Первую часть сезона «Динамо» играет с переменным успехом, показывая как хорошие матчи, так и серенькие. У иностранных игроков должна пройти адаптация и притирка к игровой модели и условиям КХЛ, они должны показывать более стабильную игру. В чем тогда проблема? Я думаю, вопрос в области психологии», — цитирует Сидоренко Legalbet.by.

Минское «Динамо» набрало 38 очков и занимает 7-е место в таблице Западной конференции.

Источник: legalbet.by
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Андрей Сидоренко
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