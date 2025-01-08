Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:51

Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами

Алексей Михайлов
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
Telegram Дзен

Главный тренер СКА Роман Ротенберг извинился за сравнение журналистов с фашистами, озвученное на пресс-конференции после матча с «Витязем» (5:2) в FONBET Чемпионате КХЛ.

«Мы обсуждали это с Алексеем Михайловым. Чем чаще мы задаем вопросы друг другу в лицо, тем лучше. Моя задача была — с большим уважением попросить журналистов, чтобы они не в ночи писали разные материалы, а днем, чтобы мы могли это все обсуждать на пресс-конференции. Я же никуда не ухожу, готов ответить на любой вопрос. Если я кого-то задел, я извиняюсь. У меня тоже дедушка воевал. Я понимаю, насколько это важно. Но я сказал образно говоря. Русский язык — очень богатый. Я никого не обвинял, и я лично ни с кем это не обсуждал. Алексей задал мне вопрос: «Вы имеете в виду меня лично?». Я сказал: «Нет».

То, что вы к нам пришли, когда вы увидели интересующий вас фактор, и вас это задело, и задали этот вопрос в лицо, — это уже хорошо. И я готов на него ответить. Еще раз, если кого-то я задел, я глубоко извиняюсь. Но я сказал «образно говоря». Слава богу, что у нас такой богатый русский язык. Думаю, что лимит в этом вопросе исчерпан, и его нет смысла больше обсуждать. На будущее, я просто хотел бы вам всем подарить подарки — будильники, чтобы вы писали где-то с 9 утра, а не читали статьи ночью», — сказал Ротенберг после матча со «Спартаком» (0:5).

Роман Ротенберг. Ротенберг сравнил журналистов с немецкими фашистами

15
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
Читайте также
Депутат Чаплин рассказал об изменениях в расчете пенсионных баллов в 2025 году
Жозе отказывается уходить, вундеркинд из Аргентины требует больше денег, клуб обнародовал планы на будущее. Что происходит в «Спартаке»
Байден заявил о своей возможности победить Трампа на президентских выборах
16 бывших россиян выиграли национальные чемпионаты по фигурному катанию
Два немецких тренера отстранены от работы из-за признаний гимнасток
Украина не справится без поддержки США. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя