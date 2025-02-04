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4 февраля, 23:10

Ротенберг о разгроме от «Ак Барса»: «Честно, имели шансы сравнять»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение петербургской команды от казанского «Ак Барса» (3:8) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Понимали, что будет непростая игра. Понимали, что потратили много эмоций на выезде и после четырех побед подряд. Не так просто было сегодня. Но наши ребята молодцы, отдали все силы. Я разделяю эмоции болельщиков, что мы обязаны всегда побеждать. Особенно дома. Мы стремимся побеждать в каждой игре.

Стремились выравнить игру. Где-то нам это удалось. Честно, имели шансы сравнять. Несколько раз вратарь «Ак Барса» очень здорово сыграл. Ребята стремились забивать. Да, есть ошибки, есть, что улучшить», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Казанцы забросили шесть шайб в ворота соперника в первом периоде. «Ак Барс» прервал 4-матчевую победную серию СКА.

Команда Анвара Гатиятулина набрала 70 очков и занимает второе место в таблице Восточной конференции. Команда Романа Ротенберга с 65 очками — на 6-й строчке «Запада».

4
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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