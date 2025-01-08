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Сегодня, 20:16

Ротенберг — о разгроме от «Спартака»: «Больше расстраивает, что СКА не забил»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал поражение от «Спартака» (0:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Сегодня мы не смогли показать тот результат, который мы были обязаны показать. В начале соперник был более настроен, хотя мы тоже вчера тренировались и разговаривали, что приедет раненый зверь — в Череповце команда проиграла. Мы понимали, что они сегодня будут биться с первых смен. И мы тоже обязаны биться в каждой смене. Были хорошие моменты в первом периоде. Одна пропущенная шайба в концовке, где-то — недоработка наших игроков, индивидуальные ошибки. Честно, меня больше даже расстраивает то, что мы сегодня не забили.

Это поражение мы с собой не повезем в Москву. Это самая худшая игра в 2025 году. Я думаю, что каждый сделает выводы, каждый посмотрит на себя в зеркало и каждый в следующей игре покажет совершенно другую самоотдачу. Особенно с такими принципиальными соперниками.

Мы никаких оправданий не ищем. Мы будем делать все возможное, чтобы в следующей игре показать совершенно другой хоккей», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

«Спартак» прервал трехматчевую победную серию СКА в очных противостояниях. Москвичи одержали победу над клубом из Санкт-Петербурга впервые с ноября 2023-го.

После этой игры «Спартак» набрал 57 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции. СКА с 54 очками — на 6-й строчке.

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КХЛ
ХК СКА
ХК Спартак (Москва)
Роман Ротенберг
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