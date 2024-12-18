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Сегодня, 19:54

Ротенберг о встрече с руководством «Монреаля»: «Есть общий взгляд на возвращение России на международную арену»

Руслан Минаев
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал встречу с руководством «Монреаля». На встрече в Санкт-Петербурге присутствовали генеральный менеджер «Канадиенс» Кент Хьюз, его советник Венсан Лекавалье и директор скаутинга клуба Николай Бобров.

«Очень интересный и полезный диалог, по многим вопросам наше мнение сходится. Самое главное — у нас общий взгляд на важность возвращения нашей страны на международную арену, ведь без матчей Россия — Канада хоккей немыслим. До этого мы продуктивно пообщались летом, созванивались по видеосвязи. Важно сохранять международные связи, следить за трендами, обмениваться опытом — это обязательное условие прогресса», — написал Ротенберг в Telegram-канале.

Делегация из Канады посетила матч СКА против «Локомотива» (2:3) в FONBET Чемпионате КХЛ, где следила за игрой форварда Ивана Демидова. 19-летний россиянин был выбран под 5-м номером на драфте НХЛ-2024.

КХЛ
НХЛ
ХК Монреаль Канадиенс
ХК СКА
Роман Ротенберг
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