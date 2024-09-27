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27 сентября, 23:14

Ротенберг о дебюте Деанджело: «Очень доволен игрок Тони»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал дебют защитника Тони Деанджело в матче с «Северсталью» (8:5). Американец сделал ассистентский хет-трик.

«Мы очень довольны игрой Тони сегодня. Так сыграть первую игру, внести вклад в победу индивидуально и играть на команду… Кстати, хочу отметить у него еще несколько блокшотов сегодня.

Тони играет самоотверженно. Вы видели его передачи и броски. Мы все прекрасно понимаем, что это всего лишь первая игра», — сказал Ротенберг.

СКА одержал пятую победу подряд. Команда Романа Ротенберга набрала 13 очков и занимает второе место в таблице Западной конференции.

Тони Деанджело
КХЛ
ХК Северсталь
ХК СКА
Роман Ротенберг

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