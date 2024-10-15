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15 октября, 23:14

Ротенберг — журналисту на вопрос об отсутствии Серебрякова: «Вы его агент? У нас нет блатных в команде»

Алексей Михайлов
Роман Ротенберг.
Фото ХК СКА
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об отсутствии вратаря Никиты Серебрякова.

— Четвертый матч подряд в заявке на матч СКА нет Никиты Серебрякова, — вопрос корреспондента «СЭ» Алексея Михайлова.

— Вы его агент? — ответ Ротенберга.

— Я журналист, который интересуется. Он сидит в ложе, никакой информации нет...

— Вы не хотите задать вопрос Валентину Зыкову? Он сегодня играл и победил. Он наш воспитанник. А, вы хотите только по Никите? Я отвечал на этот вопрос 10 раз, бывало, что 20 раз. Я всегда отвечаю с огромным уважением и вежливо на каждый вопрос. У нас каждый игрок работает в команде. Никита Серебряков в команде, мы не даем никому никаких авансов. У нас все работают на команду. И Валентин Зыков — воспитанник нашего клуба, и Василий Глотов. Вся наша команда — это целое. У нас нет блатных в команде, нет просьб агентов. Мы смотрим только по спортивным показателям. Больше мы ничего не смотрим.

— Вы можете успокоить болельщиков...

— Каких болельщиков? Персональных болельщиков Никиты Серебрякова? Не переживайте, все будет хорошо. Нужно рассчитывать на команду, это командная игра. Это не бокс или дзюдо. Хочу вас успокоить. Если вы личный болельщик Никиты Серебрякова, то у него все хорошо: он сегодня улыбался, обедал, выспался, тренировался — у него все хорошо, поверьте мне. Не стоит переживать.

6 октября «СЭ» сообщал, что Серебряков близок к переходу в ЦСКА.

В нынешнем сезоне 28-летний голкипер провел пять матчей в FONBET Чемпионате КХЛ, отразил 87,4 процента бросков.

Никита Серебряков
Хоккей
КХЛ
ХК СКА
Роман Ротенберг
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