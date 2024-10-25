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Сегодня, 22:06

Ротенберг о болельщиках «Спартака»: «Матом орут всю игру. Лига должна вмешиваться»

Руслан Минаев
Роман Ротенберг.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг остался недоволен болельщиками «Спартака» (5:2) после матча FONBET Чемпионата КХЛ.

«Хочу сказать, когда матом орут всю игру — лига должна вмешиваться в эти вещи. Это неправильно. Дети сюда пришли маленькие, а люди матом орут всю игру. Давайте как-то разберемся. Нам нужны спонсоры, нам нужны адекватные болельщики», — сказал Ротенберг на флеш-интервью.

В первом периоде матча болельщики красно-белых скандировали оскорбительную кричалку в адрес СКА.

СКА одержал 6 побед подряд и занимает 2-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 29 очков. «Спартак» с 25 очками находится на 3-й строчке.

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ФК Спартак (Москва)
ХК СКА
Роман Ротенберг

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