Ротенберг — о словах Грицюка: «Вы повелись на провокацию, он залез вам под кожу»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг назвал провокацией слова форварда команды Арсения Грицюка о том, что игроки уже друг другу поднадоели.

При этом, комментируя отношения в команде во время интервью в прямом эфире, Грицюк выругался матом.

«Не слышал ничего, что сказал Сеня. Но он мог специально так сказать, чтобы вы этот вопрос мне задали. Это провокация. Вы повелись на провокацию. Это плей-офф. Он залез вам под кожу», — приводит «Чемпионат» слова Ротенберга.

В понедельник, 31 марта, СКА на домашнем льду обыграл московское «Динамо» в третьем матче 1/8 финала Кубка Гагарина (5:3) и сократил отставание в серии — 1-2. Следующую игру команды проведут в Санкт-Петербурге в среду, 2 апреля.