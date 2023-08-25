Тренер СКА Ротенберг был удален в матче турнира имени Пучкова с «Сибирью»

Сегодня, 21:39
Во время матча турнира имени Николая Пучкова между СКА и «Сибирью» был удален тренер питерцев. После трех периодов СКА ведет со счетом 4:3.
В концовке второго периода защитник «Сибири» Илья Морозов толкнул на борт нападающего СКА Захара Бардакова. Из-за этого эпизода главный тренер СКА Роман Ротенберг нецензурно обратился к тренерскому штабу «Сибири» и выскочил на лед. Морозов и Ротенберг были удалены до конца игры.
На третий период Ротенберг вышел за скамейку СКА.
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