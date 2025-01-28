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Сегодня, 22:48

Ротенберг о победе над «Витязем»: «Хорошая реализация голевых моментов»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Витязем» (4:1) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Огромная благодарность нашим болельщикам, ребятам. Бились друг за друга. Здорово сыграли в атаке, забили хорошие шайбы, создали много хороших голевых моментов, дорожили моментами. Хорошая реализация голевых моментов. И в обороне отлично сыграли. Где-то допустили пару ошибок. Один гол пропустили — это для нас много. Будем все улучшать», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

СКА набрал 61 очко и занимает шестое место в таблице Западной конференции. «Витязь» с 43 очками — на 10-й строчке.

КХЛ
ХК Витязь
ХК СКА
Роман Ротенберг
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