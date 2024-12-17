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Сегодня, 23:17

Ротенберг — журналисту о посещаемости на матче с «Локомотивом»: «Вам счетчик дать? Всех посчитаете, в ручном режиме»

Алексей Михайлов
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал посещаемость на матче с «Локомотивом» (2:3) в FONBET Чемпионате КХЛ.

По официальным данным, на игре присутствовал 22 881 зритель. По наблюдениям одного из журналистов, присутствовавших на пресс-конференции, на верхних ярусах было много свободных мест.

«Нужен счетчик. Вы же останетесь на игру с «Торпедо»? Может, вам счетчик дать? Всех посчитаете, в ручном режиме. У нас заявлена максимальная вместимость в 23 тысячи зрителей, но еще добавляются ложи, волонтеры... Если всех посчитать, получаются рекордные цифры. Есть к чему стремиться. Будем еще тщательнее относиться к этому. Может, кто-то ушел во время игры. Бывает такое. Наша задача, чтобы на каждой игре был аншлаг», — передает слова Ротенберга корреспондент «СЭ».

Клуб из Санкт-Петербурга провел первый матч в сезоне на «СКА Арене», где команда играла после открытия стадиона с февраля до вылета в четвертьфинале Кубка Гагарина.

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КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
Роман Ротенберг
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