Тренер «Сочи» Кокорев объяснил поражение от СКА

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал поражение от СКА (4:6) на турнире Sochi Hockey Open. Он также оценил игру форварда Матвея Мичков.

— Первый период не получился. Перед вторым поговорили в раздевалке. Вышли с другим настроем и сделали камбэк. В третьем периоде немного не получилась игра. Третья победа подряд не стала бы лишней эйфорией перед сезоном. Мы выходим играть на победу. СКА сегодня вышел с другим настроем. Это было заметно.

— Как оцените развитие Матвея Мичкова? Хотели бы снова получить его в аренду?

— Не только я хотел бы получить Матвея снова. Он добавляет с каждой игрой, растет. Мы все рады, что он становится сильнее.