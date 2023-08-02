Тренер «Сочи» Кокорев — о домашнем турнире: «Нас ждет большая проверка»

Главный тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев прокомментировал участие команды в предсезонном турнире Sochi Hockey Open-2023.

«Для нас турнир очень значим. Здесь собраны хорошие команды. У нас строится новая команда. Мы собрались 15 числа. Провели три цикла, хорошо поработали. Мы довольны, как ребята подготовились к сезону. Нас ждет большая проверка. Будем играть только на победу», — сказал Кокорев.

Sochi Hockey Open-2023 стартует 3 августа. В турнире примут участие «Сочи», СКА, «Адмирал», «Авангард» и сборная России.