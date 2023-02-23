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КХЛ

Сегодня, 21:38

Тренер «Сочи» о поражении от СКА: «Сделали что могли, но в концовке нам не повезло»

Сергей Разин
корреспондент
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Тренер «Сочи» Дмитрий Кокорев подвел итоги матча FONBET регулярного чемпионата КХЛ против СКА (5:6 ОТ).

«Сегодня играли с обладателем Кубка Континента. Команда хорошая, сильная. СКА — мастеровитая команда, там хорошие ребята, которые хорошо исполняют хоккейные элементы. Мы старались. Сделали, я считаю, что могли, но в концовке нам не повезло. Было тяжело, не дотянули до конца. Мы готовились к игре, верили в победу, хотели победить. Но получилось как получилось. Голы в результате контратак? Это наша правильная работа, мы отрабатываем это на тренировках — контратаки, быстрый, современный хоккей. Это приносит нам определенный результат», — приводит слова Кокорева официальный сайт КХЛ.

СКА провел заключительный матч в регулярном чемпионате КХЛ, команда заняла первое место в таблице Западной конференции со 105 очками в 68 играх. «Сочи» идет на последней строчке с 28 очками в 66 встречах.

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