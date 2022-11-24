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24 ноября, 19:30

Тренер «Сочи» Светлов — о переходе Попугаева в СКА: «Незаменимых у нас нет»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов в интервью «СЭ» рассказал о восстановлении травмированных игроков и ответил на вопрос о переходе в СКА нападающего Никиты Попугаева.

— Есть ли новая информация по травмированным? Как идет восстановление вратаря Михаила Бердина?

— Восстановление идет в своем режиме. Мы не форсируем возвращение игроков. Кто-то повредил плечо, кто-то бедро, есть переломы. Раньше времени мы сделать ничего не можем. Говорить, что в ближайшее время выйдут все травмированные, слишком рано. Восстановление идет. Травмы всегда случаются в спорте. У нас есть ротация, есть игроки, которые заменяют травмированных.

— Понимаете, кто заменит лучшего снайпера команды Никиту Попугаева, который перешел в СКА?

— Будем пробовать и искать сочетания. Скажу прямо: незаменимых у нас нет. Ищем оптимальные сочетания, смотрим разные звенья. В процессе ротации будем подбирать варианты, которые нас устраивают. Очень рад за Никиту, что он в «Сочи» вышел на новый уровень и своей игрой за СКА подтверждает это.

Сергей Светлов. «Огород — не мое. Люблю эмоции». Олимпийский чемпион вернулся в КХЛ и возглавил аутсайдера

Никита Попугаев
ХК Сочи
Сергей Светлов
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