Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:20

Тренер Соколов останется в штабе «Магнитки» после прихода Рябыкина

Михаил Скрыль
Корреспондент

Бывший главный тренер «Авангарда» Дмитрий Рябыкин войдет в тренерский штаб «Металлурга» и станет помощником Ильи Воробьева. По информации «СЭ», прежний тренер «Магнитки» по защитникам Андрей Соколов сохранит место в штабе команды.

10 октября «Авангард» объявил о прекращении сотрудничества с Рябыкиным. Омичи набрали 13 очков в 16 матчах и до смены тренера занимали восьмое место в турнирной таблице «Востока». 46-летний специалист работал в тренерском штабе «ястребов» с 2016 года, в мае 2022-го он возглавил «Авангард».

КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Дмитрий Рябыкин
2
0
Читайте также
Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» в матче РПЛ
Появилось видео со свадьбы Александра Емельяненко
Маск назвал риск ядерной катастрофы высочайшим за последние 60 лет
В аэропорту Норвегии задержан россиянин с двумя дронами в багаже
ВСУ полностью провалили наступление в Херсонской области
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

КХЛ: «Металлург» обыграл «Торпедо», СКА разгромил «Витязь» и другие матчи 15 октября

Сергей Коньков: «Становление команды у «Ак Барса» идет через трудности»