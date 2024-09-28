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Сегодня, 23:01

Жамнов: «В матче с ЦСКА у «Спартака» не было паники, ребята играли по заданию»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над ЦСКА (3:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«ЦСКА — сильная команда. Наверное, сегодня было видно, что соперник притерся — были хорошие комбинации, а мы работаем в том направлении, как и нужно — разбираем соперника, знали, что от них ожидать. В первой игре 5 сентября была небольшая паника, когда ЦСКА начинал контролировать шайбу. Но сегодня этого не было, ребята играли по заданию — мы сегодня сыграли все 60 минут. Повторюсь, бывают и провалы — но это спорт. Ребята выполняли задание и старались», — цитирует тренера пресс-служба красно-белых.

По итогам встречи команда Жамнова расположилась на втором месте в таблице Западной конференции с 15 очками. ЦСКА идет на четвертой строчке, имея в активе 13 баллов.

В следующем матче красно-белые примут «Трактор», а ЦСКА встретится в гостях с московским «Динамо». Оба противостояния пройдут 1 октября.

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК ЦСКА (Москва)
Алексей Жамнов

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