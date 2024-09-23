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Сегодня, 23:25

Жамнов после победы над «Трактором»: «Было задание в третьем периоде играть с третьим сзади»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу над «Трактором» (3:2 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Было задание в третьем периоде играть с третьим сзади. Мы акцентировали на этом внимание. Но надо отдать должное и соперникам. Можно отметить Александра Пашина, в целом все ребята молодцы, старались. Соперники серьезные, играют в энергозатратный хоккей. Поэтому непросто против них играть, и впечатление чуть смазала концовка», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

Для «Спартака» эта победа стала пятой в нынешнем сезоне. После семи игр красно-белые с 11 очками вышли на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 10 баллами располагается на 3-й позиции на «Востоке».

25 сентября «Спартак» отправится в гости к «Металлургу», а «Трактор» в этот же день дома сыграет против «Салавата Юлаева».

КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Трактор
Алексей Жамнов

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