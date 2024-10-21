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Сегодня, 18:29

Жамнов назвал причины поражения «Спартака» в матче с «Адмиралом»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Красно-белые вели со счетом 3:0 по ходу встречи.

«Причина поражения — в нашей игре. При счете 3:0 стали делать то, что мы не просим у наших игроков. А когда ведущие игроки начинают делать то, что не надо, о чем можно спрашивать молодых ребят? Так что такой результат чисто из-за нашей игры. Были ли претензии к Зайцеву, который пропустил прошлый матч? Это ротация, мы играем в шесть защитников. А о претензиях я игрокам сам скажу», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

«Адмирал» (19 очков) занимает четвертое место в Восточной конференции КХЛ. «Спартак» (25) идет вторым на «Западе».

КХЛ
ХК Адмирал
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов

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