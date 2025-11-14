Видео
14 ноября, 23:40

Жамнов: «Возвращение Морозова? Молодец. Рады, что он вернулся»

Руслан Минаев

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение от «Северстали» (3:4) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

Игра против череповецкой команды стала первой для форварда Ивана Морозова после дисквалификации.

«Возвращение Морозова? Молодец. Ясно, что первая игра была на эмоциях. Мы рады, что он вернулся. У нас и Порядин вернулся, эти ребята — большая нам помощь, в дальнейшем помогут нам еще больше. Как решать проблемы в обороне? Все зависит от нас самих, тут нам никто не поможет. Стараемся поставить ребят на правильные рельсы, но пока ошибки повторяются. Думаю, что мы с этой проблемой справимся и будет лучше», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Северсталь» набрала 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Спартак» с 29 очками — на шестой строчке «Запада».

  • mm1962

    Проигрыш конкуренту, тем более второй раз в Москве, очень плохо. ЦСКА и СКА наберут форму, и Спартаку придётся туго. Если попадут в плей-офф, то это уже будет успех.

    15.11.2025

  • 555 555

    А толку. Очередную игру проиграли.

    14.11.2025

    Иван Морозов
    КХЛ
    ХК Северсталь
    ХК Спартак (Москва)
    Алексей Жамнов
