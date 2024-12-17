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Сегодня, 16:00

Жамнов — об игроках «Спартака»: «У них есть самоуспокоение, этого быть не должно»

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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов рассказал, что некоторые игроки клуба имеют небольшое самоуспокоение во время матчей.

«Я просто вижу по этому сезону: есть ребята, которые в том году пришли из высшей лиги, голодные, злые, жадные. В этом году у них немного есть такое самоуспокоение. Я не говорю, что оно есть всегда, но бывают такие матчи, когда эта самоуспокоенность ощущается. Этого быть не должно, потому что мы узнаем, что из себя представляем, только когда будем на вершине. И побеждает та команда, которая знает, что она из себя представляет в играх с сильными соперниками. Я им пытаюсь это донести, но это непросто, как кажется», — приводит слова Жамнова ТАСС.

В текущем сезоне FONBET чемпионата КХЛ «Спартак» после 35 матчей занимает второе место в Западной конференции с 50 очками.

Источник: ТАСС
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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