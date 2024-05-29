Тренер «Спартака» Ковалев про Голдобина: «Он пошел нам навстречу, попытался измениться»

Тренер московского «Спартака» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о работе с форвардом команды Николаем Голдобиным.

— Много было разговоров про Николая Голдобина и его нестабильность. Про вас тоже много говорили — причем в контексте характера. Какую работу проводили с ним?

— Вот и сошлись. (Смеется.) Всегда есть определенные нюансы. Человек доверяет тренерскому штабу, доверяет нам — бывшим игрокам, которые через многое прошли. Он пошел нам навстречу, попытался измениться, попытался изменить свой характер. Ну конечно, ему еще есть над чем работать. Самое главное от игрока зависит, он пошел на это, был готов меняться, поэтому и вышел хороший результат. Самое главное для игрока — не уходить в себя, — сказал Ковалев «СЭ».

28-летний Голдобин перешел в «Спартак» летом 2023 года. В минувшем сезоне хоккеист отыграл 78 матчей за красно-белых, забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрок выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ на его счету 265 встреч, в которых он набрал 210 (96+114) очков.