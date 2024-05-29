Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 09:15

Тренер «Спартака» Ковалев про Голдобина: «Он пошел нам навстречу, попытался измениться»

Надежда Тонконог
Корреспондент
Telegram Дзен

Тренер московского «Спартака» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» рассказал о работе с форвардом команды Николаем Голдобиным.

Много было разговоров про Николая Голдобина и его нестабильность. Про вас тоже много говорили причем в контексте характера. Какую работу проводили с ним?

— Вот и сошлись. (Смеется.) Всегда есть определенные нюансы. Человек доверяет тренерскому штабу, доверяет нам — бывшим игрокам, которые через многое прошли. Он пошел нам навстречу, попытался измениться, попытался изменить свой характер. Ну конечно, ему еще есть над чем работать. Самое главное от игрока зависит, он пошел на это, был готов меняться, поэтому и вышел хороший результат. Самое главное для игрока — не уходить в себя, — сказал Ковалев «СЭ».

Алексей Ковалев. «Всю карьеру меня пытались переучить и заставить делать что-то другое». Ковалев — об НХЛ и «Спартаке»

28-летний Голдобин перешел в «Спартак» летом 2023 года. В минувшем сезоне хоккеист отыграл 78 матчей за красно-белых, забросил 40 шайб и отдал 47 результативных передач.

Ранее в своей карьере игрок выступал за ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Всего в КХЛ на его счету 265 встреч, в которых он набрал 210 (96+114) очков.

Николай Голдобин
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Ковалев
0
Читайте также
Чемпион СССР в составе «Спартака» Юрий Суслопаров умер в 2012 году
Матчи Евро 2024 в России покажут «Матч ТВ» и Okko
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
Крысы, скандальный развод, 20 млн евро и шанс стать мировой звездой. Что происходит вокруг перехода Сафонова в «ПСЖ»
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Финляндия — Дания: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Польша: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Великобритания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Ковалев об итогах сезона для «Спартака»: «Ребята сделали больше даже, чем от них ожидали»

«Автомобилист» повторил оффершит «Нефтехимика» и продлил контракт с Кизимовым