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Сегодня, 09:45

Ковалев про переход Миронова в «Спартак»: «Хоккеист должен решать, что ему важнее»

Надежда Тонконог
Корреспондент
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Тренер «Спартака» Алексей Ковалев в интервью «СЭ» прокомментировал переход в команду защитника Андрея Миронова.

— Вы играли за «Динамо», работаете в «Спартаке». В «Спартак» перешел Андрей Миронов, человек, который, казалось бы, будет играть за «Динамо» всю жизнь. Как вы относитесь к принципиальности игры за один клуб? Или это время уже ушло?

Я вообще этого не понимаю. Я тоже в «Динамо» долго играл, считаю себя динамовским, потому что в 14 лет перешел туда. Меня вывезли из Тольятти, я пришел в «Динамо», и эта команда мне многое дала. Что касается профессионалов, конечно, хотелось бы всегда играть и находиться в одном клубе. С другой стороны, мы профессионалы, игроки, мы всегда выбираем не то, сколько лет мы за один клуб играем, а ту команду, где тебе комфортно, где ты можешь показывать результат.

— Болельщики на такое бурно реагируют.

— У болельщиков свой взгляд, это понятно, но мы хотим расти, развиваться, хотим быть звездами. Если ты попал в команду и находишься там только потому, что хочешь доиграть карьеру в ней, но не можешь показывать результат и чувствуешь, что это не твое, зачем себя мучить? Я, например, играл в «Рейнджерс», хотел бы там остаться, но меня поменяли в «Питтсбург». Журналисты говорили: «Такой талант, а 30 голов не может забить». Я в «Питтсбург» перешел и каждый год по 30 голов забивал. Нужно попасть в правильное место, где ты будешь получать удовольствие, где тебя понимают, где тренер дает тебе возможность быть тем, кто ты есть. Хоккеист должен решать, что ему важнее для самого себя, где он будет себя комфортнее чувствовать и где он будет показывать результат и становиться звездой, — сказал Ковалев «СЭ».

Алексей Ковалев. «Всю карьеру меня пытались переучить и заставить делать что-то другое». Ковалев — об НХЛ и «Спартаке»

1 мая «Спартак» объявил о подписании двухлетнего контракта с Андреем Мироновым. На протяжении всей карьеры в КХЛ 29-летний защитник играл за московское «Динамо». Он провел 644 матча, набрав 173 (43+130) очка. Хоккеист является рекордсменом бело-голубых по количеству матчей.

Вместе со столичной командой Миронов становился обладателем Кубка Гагарина.

Андрей Миронов
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
Алексей Ковалев
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