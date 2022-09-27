Миронов: «ЦСКА воспользовался своим шансом. Ничего страшного, все проанализируем, в следующий раз везение будет на стороне «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Борис Миронов прокомментировал поражение от ЦСКА (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра. С первых до последних минут интрига держалась. Хороший противник с мастеровитыми игроками. Терпели, была возможность в большинстве забивать, надо было реализовывать. Что-то сегодня большинство неважно сыграло. Будем разбирать, в чем причина. Но ребята, старались бились все 60 минут. Но удача была на стороне соперника. Индивидуальные ошибки были, есть и будут, стараемся их исключить.

«Спартак» не был готов к смене вратаря у ЦСКА в овертайме? Не согласен. Мы выпустили пару нападающих, играющих в меньшинстве, потому что знали, что ЦСКА любит снимать вратаря. Были к этому готовы. По эпизоду с незаброшенной шайбой — это Савиков, ему 19 лет, он не такой опытный, как, например, Нестеров. Да, был шанс, может, чуть-чуть растерялся. В таких играх молодые хоккеисты и приобретают опыт. Никого не виним, это чисто игровая ситуация. Не обидно ли, что проиграли в овертайме из-за мелочей? Конечно, обидно. Но это игра, дело в долях секунд, противник воспользовался. Если бы знать заранее, как будет, может, и по-другому сыграли бы. Это спорт, здесь некого винить. Ничего страшного, делаем правильный анализ. В следующий раз везение будет на нашей стороне», — приводит официальный сайт ЦСКА слова Миронова.

«Спартак» с 15 очками в 11 матчах занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Следующую игру красно-белые проведут дома против «Барыса» 28 сентября (начало — в 19.30 мск).