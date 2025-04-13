Жамнов — о победе «Спартака» над «Салаватом»: «Чуть агрессии добавили»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итоги второго матча против «Салавата Юлаева» (5:4 ОТ) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Объяснять, что мы улучшили по сравнению с первым матчем, я не буду. Чуть агрессии добавили. Пашин и Галимов еще забьют свои голы, поверьте мне. Я в них верю. Хоккей — командный вид спорта, сегодня выстреливают одни, завтра другие. Выигрывает и проигрывает команда», — цитирует Жамнова пресс-служба КХЛ.

«Спартак» впервые в серии обыграл «Салават Юлаев» и сравнял счет (1-1). Следующий матч пройдет в Москве во вторник, 15 апреля.