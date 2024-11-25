Тренер «Спартака» Жамнов — о 0:6 от «Торпедо»: «Я глобального кризиса не вижу»

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от разгромного поражения от «Торпедо» (0:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сегодня команда провела худший домашний матч в сезоне. Ничего не предвещало такого исхода. Есть ли позитивные моменты после такой игры?

— Позитивный момент это то, что у нас в игре были моменты (улыбается). Их надо использовать, но вратарь соперника сыграл очень хорошо. Бывают такие игры, когда у нас ничего не залетает и вообще ничего не получается, а соперник ловит кураж.

— После такой игры вы не видите глобального кризиса?

— Я глобального кризиса не вижу.

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе». У команды Алексея Жамнова прервалась серия из 4 побед подряд.

(Федор Носов)