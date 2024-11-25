Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

25 ноября, 22:47

Тренер «Спартака» Жамнов — о 0:6 от «Торпедо»: «Я глобального кризиса не вижу»

Telegram Дзен

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов поделился впечатлениями от разгромного поражения от «Торпедо» (0:6) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сегодня команда провела худший домашний матч в сезоне. Ничего не предвещало такого исхода. Есть ли позитивные моменты после такой игры?

— Позитивный момент это то, что у нас в игре были моменты (улыбается). Их надо использовать, но вратарь соперника сыграл очень хорошо. Бывают такие игры, когда у нас ничего не залетает и вообще ничего не получается, а соперник ловит кураж.

— После такой игры вы не видите глобального кризиса?

— Я глобального кризиса не вижу.

«Торпедо» (35 очков) поднялось на шестое место в Западной конференции КХЛ. «Спартак» (43) остается вторым на «Западе». У команды Алексея Жамнова прервалась серия из 4 побед подряд.

(Федор Носов)

Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Алексей Жамнов

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Мирошник заявил о попытке ВСУ устроить в Селидово «вторую Бучу»
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Сегодня
Вчера
Неделя