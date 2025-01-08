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Сегодня, 22:31

Ларионов после победы над «Сибирью»: «Есть масса вещей, которые хочется улучшить»

Руслан Минаев
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал победу над «Сибирью» (2:0) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«С первых отрезков было видно, что наша команда настроена сыграть ярко. При всем при том что команда победила, есть масса вещей, которые хочется улучшить. Мы трезво оцениваем игру, которая могла повернуться в другую сторону. «Сибирь» терпеливо ждала своего шанса. Мы знали, что они по большинству в лиге находятся высоко, поэтому было важно не терять дисциплину и концентрацию», — цитирует тренера пресс-служба лиги.

Нижегородцы набрали 46 очков и занимают 8-е место в таблице Западной конференции. Новосибирский клуб с 39 очками — на 8-й строчке «Востока».

ХК Сибирь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Игорь Ларионов (хоккей)
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